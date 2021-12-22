В Саратовской области начали проверку после сообщения о разрушении части усадьбы Нарышкина

ТАСС, 22 декабря. Следователи начали проверку после публикации в социальной сети информации об уничтожении части объекта культурного наследия федерального значения - усадьбы Нарышкиных "Раздолье" в селе Пады Балашовского района Саратовской области, которая должная была быть отреставрирована. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В публикации, размещенной в социальной сети, сообщается о том, что при производстве реставрационных работ объекта культурного наследия федерального значения - усадьбы Нарышкиных "Раздолье" в селе Пады Балашовского района Саратовской области - рабочими была уничтожена наиболее старая и наиболее ценная часть усадьбы, в то время как данный корпус подлежал реставрации. Следственным отделом по городу Балашов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по данному факту организована доследственная проверка", - сказано в сообщении.

Следователи СК, по данным ведомства, выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Они намерены дать объективную юридическую оценку произошедшего. По результатам проверки, как уточняется в сообщении, будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщили ТАСС в Управлении по охране объектов культурного наследия правительства Саратовской области, усадьба Раздолье - пример сельской "усадьбы-экономии", созданной на пожалованных в 1691 году дяде царя Петра I Льву Нарышкину (1664-1705) дворцовых землях. Ядро усадьбы состояло из двух господских корпусов: мужского и женского, дома управляющего, жилых домов служащих, служебных построек, мельницы, церкви и парка. Усадьба расположена на верхней надпойменной террасе высокого правого берега реки Хопер. Усадебный дом (женский корпус) состоит из двух зданий: первоначального деревянного, постройки середины XIX века, и каменного, пристроенного к нему в 1870-х годах. Также известно, что в 1850-1860-х годах после возращения из ссылки в усадьбе работал управляющим декабрист Александр Беляев.