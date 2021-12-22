Суд продлил срок задержания ректору самарского вуза, обвиняемой в мошенничестве

САМАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Суд продлил на 72 часа срок задержания ректору Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлане Ашмариной, обвиняемой в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Суд продлил срок задержания [Ашмариной] на 72 часа", - рассказал собеседник агентства. Планируется, что мера пресечения обвиняемой будет избрана в субботу.

Как сообщал ТАСС, Ашмарина была задержана 20 декабря по обвинению в мошенничестве. Ранее она была отстранена от работы в университете на время предварительного следствия.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении ректора вуза по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). По версии следствия, в декабре 2020 года она заключила фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ, которые не являлись актуальными для развития профильной деятельности университета. После чего исполнителю были перечислены 3,5 млн рублей без фактического исполнения последним принятых на себя обязательств.

Светлана Ашмарина стала ректором СГЭУ в 2019 году, до этого она занимала должность проректора по научной работе и международным связям.