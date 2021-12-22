Следовавший из Нанта в Порту рейс EasyJet подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту

ТАСС, 22 декабря. Рейс авиакомпании EasyJet U27592, следовавший из французского Нанта в город Порту в Португалии, подал сигнал о возникновении чрезвычайной ситуации на борту, после чего был перенаправлен в аэропорт Бордо. Об этом в среду сообщил информационный портал Airlive.

"Рейс EasyJet из Нанта в Порту объявил о чрезвычайной ситуации и меняет направление", - говорится в публикации портала на странице в Twitter.

Позже Airlive информировал, что самолет был перенаправлен в связи с необходимостью оказания медицинской помощи. Детали произошедшего не уточняются.