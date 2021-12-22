Задержанный за избиение фигуриста Соловьева заявил, что конфликт произошел из-за девушек

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Один из молодых людей, задержанных за избиение олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, заявил, что конфликт со спортсменом произошел из-за девушек.

"Человеку не понравилось, что мы стояли и разговаривали с его дамами. Первым ударил мой друг, а толкнул потерпевший [моего друга]. После того, как первый раз ударили [моего друга], у нас вроде как словесно получилось все разрешить. Но потом я находился в метрах пяти от этого, и снова прилетело несколько ударов [моему другу]. В конце, когда всех разняли, вроде у нас получилось совестно это все решить, но потерпевший решил вызвать сотрудников [полиции]", - сказал задержанный на видео, распространенном пресс-службой столичного ГУ МВД России.

Молодой человек добавил, что хочет принести извинения за оскорбления, которые допускал по отношению к Соловьеву.

Чемпион Олимпийских игр в Сочи по танцам на льду Дмитрий Соловьев был избит утром 21 декабря. По подозрению в избиении задержаны на 48 часов двое студентов первого курса юридического факультета из Читы. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, им может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. Фигурист госпитализирован в состоянии средней тяжести. Источник ТАСС уточнял, что причиной избиения стал бытовой конфликт.