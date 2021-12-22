Заозерск в Мурманской области остался без света

ТАСС, 22 декабря. Закрытый город Заозерск с населением более 9,6 тыс. человек в Мурманской области остался без электроснабжения из-за аварии на трансформаторной подстанции. Ведутся ремонтные работы, в городе введен режим ЧС, сообщил ТАСС в среду заместитель главы городской администрации Арсений Филиппов.

"Произошла серьезная авария на трансформаторной подстанции, весь город остался без света. Причина пока устанавливается. В Заозерске введен режим ЧС", - сказал он.

В состав ЗАТО входит гарнизон базирования подводных лодок Северного флота. Все объекты Минобороны запитаны от резервной линии, уточнил Филиппов. "Это было сделано в первую очередь. Сейчас идет подключение городских объектов по резервной линии. Водозабор подключен к резервному источнику питания, вода есть", - сказал он, добавив, что из-за аварии в населенном пункте отмечаются перебои со связью.

Закрытое административно-территориальное образование Заозерска образовано с целью создания условий для безопасного и надежного функционирования объектов Северного флота и поддержания боеготовности одиннадцатой эскадры атомных подводных лодок. В состав ЗАТО входят Заозерск, базы Северного флота, расположенные в губе Нерпичья, губе Большая Лопаткина, губе Малая Лопаткина, а также территория губы Андреева. Город находится в 100 км от Мурманска.