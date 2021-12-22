В ДТП в Пензенской области погиб человек

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, еще семерых, включая двух детей, доставили в больницу в результате столкновения двух ВАЗ-2110 на 3-ем км автодороги "Пенза - Кондоль" в Пензенской области, сообщили ТАСС в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

"Предварительная информация: 3-й км автомобильной дороги "Пенза - Кондоль", это в районе поворота на село Ивановка, там произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ-2110. В результате ДТП один человек погиб, это пассажир одного из автомобилей - мужчина 1998 года рождения. Семь человек: оба водителя и пассажиры, пять человек, - доставлены в медицинское учреждение для осмотра, то есть степень повреждений пока непонятна. <...> [Из них] двух детей забрали [в больницу] - это мальчики 12 лет и четыре года", - рассказал собеседник.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают обстоятельства ДТП. В пресс-службе отметили, что информация является оперативной и уточняется.