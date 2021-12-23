Госпитализация в одной из больниц Улан-Удэ приостановлена после пожара на ТЭЦ-1

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Медики приостановили госпитализацию в городскую больницу Железнодорожного района Улан-Удэ, где произошел пожар на ТЭЦ-1, снабжающей теплом и горячей водой Железнодорожный, часть Советского и часть Октябрьского районов столицы Бурятии. Об этом сообщила журналистам в четверг министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

"На сегодня плановая экстренная помощь организована в прежнем режиме, только исключена сейчас из маршрутизации Железнодорожная больница. В Железнодорожной больнице как экстренная, так и плановая госпитализация с сегодняшнего дня приостановлена до нормализации ситуации", - сказала Лудупова.

По ее словам, также в зону ограничения подачи тепла и горячей воды попали городская поликлиника № 6 и городская поликлиника № 1. "С ними сейчас отрабатываем, дополнительно к ним направлены машины для обслуживания пациентов на дому, также в полном объеме обеспечены необходимые средства обогрева", - отметила министр. В целом восемь объектов здравоохранения находятся в зоне ТЭЦ-1. В настоящее время медики прорабатывают план маршрутизации пациентов в медучреждения, где нет перебоев с теплоснабжением.

В зону ограничения подачи тепла также попал республиканский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних. В настоящее время температура внутри помещений в социальном учреждении в пределах нормы. "В случае понижения температуры в здании будут доставлены дополнительные обогревательные приборы. При необходимости мы планируем перевод детей в другое учреждение", - сообщил журналистам заместитель министра социальной защиты населения Бурятии Анатолий Кириллов.