Трое детей пострадали в ДТП с двумя машинами в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Женщина погибла и трое ее детей пострадали в результате ДТП на Московском тракте в Екатеринбурге. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города.

"В результате ДТП в автомобиле Nissan Murano пострадали трое детей - пассажиров, их мать от полученных травм скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель Nissan Murano, двигаясь по Московскому тракту, на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Audi A6, движущимся по Чусовскому тракту. В результате столкновения, Nissan отбросило на стоящий автогрейдер.

Женщина в момент ДТП находилась на заднем пассажирском сидении. На переднем сидении находился мальчик 7 лет в детском удерживающем устройстве. В результате срабатывания подушки безопасности он получил перелом носа и сотрясение. Четырехлетний мальчик на заднем сидении получил тупую травму живота и госпитализирован в ДГКБ №9. У годовалой девочки диагностированы сотрясение головного мозга и ушибы.