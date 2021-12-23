Экс-глава Пензенской области стал подозреваемым в незаконном хранении боевого пистолета

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев стал подозреваемым в незаконном хранении боевого пистолета Макарова и боеприпасов к нему. Об этом ТАСС рассказал адвокат бывшего чиновника Алексей Шуварин.

"Речь идет о пистолете Макарова и боеприпасах (более 90), которые были обнаружены в подсобке [здания] администрации Пензенской области в ходе обыска по делу о взятке. Несколько месяцев назад в связи с этим в отношении Белозерцева было возбуждено дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия"). Мой подзащитный был ознакомлен с постановлением о возбуждении дела, но обвинение по нему, насколько я знаю, пока не предъявлено", - сказал он.

По словам защитника, следователи нашли этот пистолет, была проведена экспертиза, которая подтвердила, что он пригоден для стрельбы, номер на этом оружии был спилен. "Но та же экспертиза подтвердила, что отпечатков пальцев Белозерцева, а также каких-либо иных следов или биоматериалов бывшего губернатора на этом оружии нет. Это оружие могло принадлежать кому угодно, так как в подсобку был доступ у многих людей", - отметил защитник, добавив, что, по его мнению, новое уголовное дело могло стать способом давления на экс-губернатора.

Несколько месяцев назад в ходе рассмотрения жалобы на арест Белозерцева в Мосгорсуде следователь заявил, что при обыске в здании администрации было найдено боевое огнестрельное оружие и большое количество боеприпасов, какой-либо иной информации он не привел. Адвокаты бывшего губернатора тогда заявили ТАСС, что их подзащитный - охотник, имеет несколько охотничьих ружей, которыми владеет на законных основаниях.

По данным СК, с января по сентябрь 2020 года на тот момент глава Пензенской области Иван Белозерцев получил от предпринимателя Бориса Шпигеля, его супруги и других фигурантов дела взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. Все фигуранты дела находятся под стражей, вину не признают. 23 марта президент России Владимир Путин отстранил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.