Суд частично закрыл процесс по иску ГП к "Рольфу" о взыскании почти 13 млрд рублей

ХИМКИ /Московская область/, 23 декабря. /ТАСС/. Химкинский суд Москвы частично закрыл от СМИ заседания по иску Генпрокуратуры РФ к основателю компании "Рольф" Сергею Петрову и АО "Рольф" на 12,85 млрд рублей, передает корр. ТАСС.

"Суд определил рассмотреть гражданское дело по исковому заявлению к Петрову и АО "Рольф" в части исследования материалов дела в закрытом заседании, в остальной части - в открытом", - огласил решение судья. Суд закрыл заседание в части оглашения стенограмм разговоров Петрова.

Представитель прокуратуры заявил о необходимости открытого судебного разбирательства в связи с тем, что дело связано с нарушением запретов коррупционного законодательства, адвокат Петрова Алексей Куприянов и представитель "Рольф" также настаивали на открытом процессе.

Сумма исковых требований составляет 12,85 млрд рублей. Ранее в суде отметили, что по исковому заявлению судом были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее ответчику, в пределах суммы исковых требований.

Следственный комитет РФ в конце июня 2019 года возбудил в отношении главы автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Ранее сообщалось о блокировке судебными приставами одного из счетов "Рольфа" в рамках расследования дела.