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Новые троллейбусы закупят для Петрозаводска в 2022 году впервые за 10 лет

Процедуру закупки транспорта начнут в январе 2022 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии выделили 290 млн рублей на закупку новых троллейбусов для Петрозаводска впервые за последние 10 лет. Процедуру закупки транспорта начнут в январе 2022 года, сообщила в четверг на своей странице во "ВКонтакте" пресс-секретарь главы республики Артура Парфенчикова Марина Кабатюк.

"Городу выделена субсидия в размере 290 млн рублей на закупку новых троллейбусов. Аукцион на поставку новых машин планируется объявить в январе 2022 года, а поступить они должны во втором квартале. Это позволит вернуть на линию маршруты № 3 и № 6", - написала она.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Петрозаводска, троллейбусный парк города не обновлялся новым транспортом не менее 10 лет. Основными проблемами на сегодня является нехватка подвижного состава и водителей. В первом полугодии 2022 года для города будут закуплены 15-16 новых транспортных средств, которые позволят восстановить два маршрута - № 3 и № 6.

Для решения вопроса нехватки кадров на муниципальном предприятии "Городской транспорт" власти рассматривают возможность поднятия зарплаты сотрудникам, что предполагает рост стоимости проезда для пассажиров, которая не менялась с 2017 года. Однако, по мнению администрации Петрозаводска, это возможно только после значительного улучшения качества обслуживания.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске при поддержке ВЭБ.РФ начнется масштабная модернизация транспортной системы. Проблема общественного транспорта столицы Карелии, качества транспортных услуг здесь является одной из основных на протяжении последних лет. В обновлении нуждается как подвижной состав, так и сама схема движения, которая сегодня не отвечает потребностям горожан. Планируется, что новая транспортная схема будет готова к концу 2022 года.

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