В ДТП с рейсовым автобусом в Каменске-Уральском пострадали четыре человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по области.

"В Каменске-Уральском на улице Алюминиевой произошло ДТП с участием рейсового автобуса, движущегося по маршруту № 11. <…> В результате ДТП бригадой скорой медицинской помощи в больницу доставлены 4 человека, сейчас их осматривают врачи", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, неустановленный автомобиль, скрывшийся с места ДТП, двигался по улице Алюминиевой, при повороте направо со средней полосы не уступил дорогу автобусу ПАЗ, движущемуся по крайней правой полосе. Водитель автобуса, чтобы избежать столкновения, вывернул руль и въехал в опору светофора.

В пресс-службе добавили, что движение на участке не затруднено. Сотрудники ГИБДД находятся на месте происшествия, выясняют все обстоятельства аварии, опрашивают очевидцев.