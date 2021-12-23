Ростехнадзор выявил превышение концентрации метана на шахте ПМХ в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /ТАСС/. Ростехнадзор зафиксировал опасную концентрацию метана в выработках шахты им. С. Д. Тихова (входит в Промышленно-металлургический холдинг, ПМХ), где в начале этого года три человека погибли при обрушении породы, вызванном выбросом этого газа. Ведомство составило протокол о временной приостановке горных работ в части выработок, сообщается на официальном сайте Ростехнадзора в четверг.

"При проверке подготовительных забоев выявлены нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей: зафиксирована взрывоопасная концентрации газа метана; на проходческом комбайне неисправна взрывозащита; нарушено крепление горной выработки. По факту выявленных нарушений составлен протокол о временном запрете деятельности по ведению горных работ в двух подготовительных забоях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что материалы проверки переданы в суд для решения вопроса об административных мерах реагирования. В пресс-службе ПМХ ТАСС сообщили, что шахта продолжает работу с соблюдением норм и требований промышленной безопасности за исключением приостановленных участков. "Сотрудники шахты им. Тихова устранили нарушения, выявленные Ростехнадзором. [Проведено] дополнительное проветривание, горно-шахтное оборудование приведено в соответствие требованиям промышленной безопасности. Работа двух остановленных подготовительных забоев будет восстановлена после соответствующего решения суда", - сказали в пресс-службе.

В мае этого года Ростехнадзор через суд уже добивался временной приостановки горных работ на шахте им. С. Д. Тихова из-за выявленного значительного превышения предельно допустимых концентраций метана. Проверка проводилась по информации, поступившей в Ростехнадзор от УФСБ по Кемеровской области.

Выбросы метана на шахте происходили в 2019 году, тогда погиб один работник и трое пострадали, и в начале 2021 года, когда умерли три шахтера. После последнего ЧП Ростехнадзор обследовал подземные выработки и выявил более чем двукратное превышение допустимой нормы концентрации метана в шахте. В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении помощника начальника горнопроходческого участка, помощника начальника участка аэрологической безопасности по противопожарной защите и начальника смены производственной службы. Они обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности гибель людей.

Шахта имени С. Д. Тихова в Ленинске-Кузнецком была запущена в эксплуатацию в 2017 году. Проектная мощность первого пускового комплекса шахты - 1,8 млн тонн угля в год. Предприятие добывает дефицитный для России коксующийся уголь.