Суд прекратил второе дело в отношении бывшего главы администрации Волгодонска

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Волгодонской районный суд в связи с истечением сроков давности прекратил уголовное дело о превышении должностных полномочий против бывшего главы администрации города Волгодонск Ростовской области Виктора Мельникова. Об этом в четверг сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"23 декабря 2021 года Волгодонским районным судом прекращено уголовное дело в отношении Мельникова Виктора Павловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ ввиду истечения сроков давности уголовного преступления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что прекращение дела в связи с истечением сроков давности не является реабилитирующим основанием.

13 декабря Волгодонский городской суд приговорил экс-чиновника к двум годам условно за подстрекательство к превышению должностных полномочий при приемке фактически не выполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех городских дорог.

Органы предварительного расследования обвиняли Мельникова в том, что в 2015 году, будучи главой Волгодонского района, он заключил контракт на участие в долевом строительстве возводимого с нарушением строительных норм многоквартирного дома, квартиры в котором предназначались для детей-сирот. В ходе эксплуатации дома нарушения привели к прорыву и затоплению подпольного помещения сточными водами, образованию плесени и грибка на деревянных конструкциях.

В начале декабря Мельников сообщил о решении подать в отставку по состоянию здоровья. 16 декабря депутаты Волгодонской городской думы приняли отставку Мельникова.