Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Москве выросло до 10 человек

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Десять человек пострадали в результате ДТП с маршруткой и легковой машиной на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 17:48 на улице Свободы в районе дома 80 произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. По предварительным данным, десять человек обратились за помощью к медикам", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что пострадавшие обратились к медикам в основном с незначительными ушибами и ссадинами. "Предварительно, водителю легкового автомобиля стало плохо за рулем, возможно проблемы с сердцем, в результате он не справился с управлением и врезался в маршрутку", - пояснил он.

Причиной ДТП стал выезд автомобиля "Тойота Ленд Крузер" на полосу встречного движения, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Примерно в 18:05 на улице Свободы у дома 80 водитель автомобиля "Тойота Ленд Крузер" допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным транспортным средством подмосковного перевозчика. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 9 пассажиров маршрутки и сам водитель "Тойоты", травмы у всех не тяжелые", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС сообщил, что пострадали четыре человека. Движение автотранспорта на месте происшествия затруднено.