После ДТП с двумя автобусами под Мурманском госпитализировали пять человек

МУРМАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Медики госпитализировали пять человек, в том числе двух детей, после столкновения двух микроавтобусов на федеральной трассе "Кола" в Мурманской области. У пострадавших диагностировано сотрясение мозга, сообщил в четверг губернатор Андрей Чибис.

Ранее сообщалось, что в аварии пострадали 10 человек, из них восемь детей.

"Автобус, в котором находились восемь детей, попал в ДТП по пути из Мурманска в Кандалакшу. Самое главное, что все живы и нет серьезных травм. На месте помощь оказали две бригады скорой и транспортировали всех в ЦГБ Оленегорска для полного обследования. Вся необходимая помощь уже оказывается в стационаре, трое детей и двое взрослых госпитализированы с сотрясением мозга. Состояние у всех стабильное. Внимательно слежу за ситуацией", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительной информации регионального ГИБДД, авария произошла на 1 311-м км дороги Р-21 "Кола". "Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Ford Transit и Volkswagen. В результате ДТП легкие телесные повреждения получили пассажир (ребенок 10 лет) автомобиля Ford и два пассажира автомобиля Volkswagen. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - отмечается в сообщении пресс-службы ГИБДД региона.