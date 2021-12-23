Пять пострадавших в ДТП с маршруткой в Москве отпустили домой после оказания медпомощи

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в ДТП с маршруткой на улице Свободы на северо-западе Москвы, пятерых из них уже отпустили домой после оказания медицинской помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали 10 человек.

"В ДТП пострадали шесть человек, пять из них пассажиры маршрутки. После оказания медицинской помощи в больнице все они отпущены домой. Шестой пострадавший - водитель Toyota. Предварительно, он госпитализирован с тяжелыми травмами", - отметили в пресс-службе.

Вечером в четверг на улице Свободы у дома №80 водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой подмосковного перевозчика. Предварительно, у водителя иномарки случился внезапный приступ, связанный с ухудшением состояния здоровья по причине заболевания.