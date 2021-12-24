В якутском городе Мирный при пожаре в жилом доме погиб ребенок

ЯКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Ребенок 2014 года рождения погиб при пожаре в жилом доме в городе Мирный в Якутии, сообщила в пятницу пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"24 декабря в 09:29 (03:29 мск) в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме в городе Мирный. Пожарные были на месте через шесть минут. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горела кровля. В одной квартире было обнаружено тело ребенка 2014 года рождения", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован, общая площадь возгорания составила 105 кв. м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение были привлечены три единицы пожарной техники и 17 человек личного состава МЧС России.