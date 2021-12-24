Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Ивановской области

ТАСС, 24 декабря. Столкновение пассажирского автобуса и грузовика, в результате которого, по предварительным данным, пострадали три человека, произошло в Вичуге Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"На выезде из Вичуги в сторону Иваново [произошло] ДТП. Столкнулись пассажирский рейсовый автобус и грузовик. По предварительным данным, пострадали три человека", - сообщили в ведомстве.

По данным полиции, авария произошла в тот момент, когда автобус выезжал на трассу со второстепенной дороги. На месте работают сотрудники полиции.