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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Ивановской области

В результате инцидента пострадали три человека

ТАСС, 24 декабря. Столкновение пассажирского автобуса и грузовика, в результате которого, по предварительным данным, пострадали три человека, произошло в Вичуге Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"На выезде из Вичуги в сторону Иваново [произошло] ДТП. Столкнулись пассажирский рейсовый автобус и грузовик. По предварительным данным, пострадали три человека", - сообщили в ведомстве.

По данным полиции, авария произошла в тот момент, когда автобус выезжал на трассу со второстепенной дороги. На месте работают сотрудники полиции.

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