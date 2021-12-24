В Якутии бывший сотрудник полиции получил тюремный срок за взятку

ЯКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Бывший оперативный сотрудник полиции в Якутии приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу в 1,25 млн рублей за вымогательство и получение взятки у предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной УФСБ России по Республике Саха (Якутия) совместно с ОРЧ СБ регионального МВД.

"Доказательства, собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Якутское". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателя, совершенные с вымогательством, в крупном размере")", - говорится в сообщении.

Установлено, что 30 апреля оперуполномоченный при проверке павильонов одного из торговых центров в Якутске изъял у предпринимателя образцы реализуемых товаров с признаками контрафакта. "В тот же день в здании МУ МВД России "Якутское" полицейский потребовал у бизнесмена взятку в виде денежных средств в сумме 250 тыс. рублей, обещая прекратить начатую проверку. 3 мая предприниматель, опасаясь наступления неблагоприятных для себя последствий, был вынужден согласиться с незаконными требованиями полицейского и в рамках оперативно-разыскных мероприятий передал вымогаемую сумму. Сотрудник полиции был задержан, а денежные средства изъяты в ходе следственных действий у него дома", - добавили в СК.

В ходе расследования мужчина частично признал вину. В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 9 млн рублей. Он осужден на 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в сумме 1 млн 250 тыс. рублей. Кроме этого, он лишен специального звания майора полиции.