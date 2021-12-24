В отношении врио замгубернатора Владимирской области Вишневского возбудили второе дело

ВЛАДИМИР, 24 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил второе уголовное дело о получении взятки в отношении врио вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского. Об этом в пятницу сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Владимирской области.

"Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено второе уголовное дело в отношении врио заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с июля по ноябрь 2021 года за общее покровительство и попустительство по службе врио заместителя губернатора региона получил через посредников от директора одного из контрольных учреждений незаконное денежное вознаграждение в размере более 150 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2021 года в отношении Григория Вишневского возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в размере более 600 тыс. рублей. Обвиняемый отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству следователя по особо важным делам СК России в отношении высокопоставленного должностного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.