Обвиняемую в убийстве сына в Саратовской области арестовали

ТАСС, 24 декабря. Суд отправил под арест на два месяца обвиняемую в покушении на убийство двоих детей и убийстве одного из них в Аткарском районе Саратовской области. Об этом журналистам сообщили в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 21 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Женщине было предъявлено обвинение в покушении на убийство двоих детей (ч. 3 ст. 30 - п. "а", "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и убийстве одного из них с особой жестокостью (п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Двое детей были обнаружены в овраге в селе Прокудино днем 22 декабря. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика 2013 года рождения. Девочка 2016 года рождения была доставлена в лечебное учреждение. Следствие полагает, что мать, предприняв попытку убийства при помощи шарфа пятилетней дочери и восьмилетнего сына, вынесла их на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома, после чего скрылась. Женщину задержали на территории города Энгельса Саратовской области и доставили в следственный отдел СК.

Пятилетняя девочка, по данным уполномоченного по правам ребенка в регионе, пережила клиническую смерть и находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал ТАСС, женщина призналась в совершении преступлений и раскаялась. Сейчас следователи выполняют следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.