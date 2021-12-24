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Судью из Симферополя лишили полномочий после ДТП и отказа от экспертизы

Ему грозит лишение водительских прав

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей Крыма лишила полномочий судью Центрального районного суда Симферополя Юрия Гулевича, попавшего в середине декабря в ДТП в Ялте и отказавшегося от медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Источник ранее сообщал ТАСС, что вечером 14 декабря водитель Volkswagen Tiguan врезался в припаркованный Porsche Cayenne в центре Ялты и, представившись судьей Юрием Гулевичем, отказался от экспертизы и пытался оказать сопротивление полицейским.

"Судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич лишен полномочий за участие в ДТП и отказ от медосвидетельствования. Теперь в отношении него может быть составлен административный протокол, также ему грозит лишение водительских прав", - сказал собеседник агентства.

Официальными комментариями правоохранительных и судебных органов Крыма ТАСС пока не располагает.

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