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Два ребенка пострадали при столкновении поезда и автобуса на Алтае

Всего в автобусе находились 16 человек

БАРНАУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Два ребенка пострадали в результате столкновения грузового поезда и пассажирского автобуса в Алтайском крае, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава региона.

Грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом в Алтайском крае вечером в пятницу на участке железной дороги Кулунда - Табуны. По данным краевой прокуратуры, пострадали в ДТП семь человек, всего в автобусе находились 16 человек. В Минздраве региона ранее сообщали о пяти пассажирах автобуса, которых доставили в состоянии средней степени тяжести в больницу.

"Пострадавшие пять человек доставлены в Кулундинскую ЦРБ. Из них два ребенка", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что трое, в том числе один ребенок, госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Еще двоих диагностируют врачи, по итогам будет решаться вопрос о необходимости госпитализации. Как сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь региональной прокуратуры Мария Антошкина, из семи пострадавших двоим помощь была оказана сразу на месте происшествия.

По данным источника в оперативных службах региона, девять других пассажиров автобуса, которые не пострадали в ДТП, являются жителями Славгорода и Ярового - близлежащих территорий. Им был предложен транспорт для доставки к месту жительства, однако он не потребовался, так как за ними приехали родственники на личных автомобилях.

Как сообщали ранее в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), водитель пассажирского автобуса нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом.

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