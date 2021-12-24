В КБР ущерб от действий мошенников по делу о финансовой пирамиде превысил 900 млн рублей

НАЛЬЧИК, 24 декабря. /ТАСС/. Ущерб от действий мошенников по делу о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии (КБР) превысил 900 млн рублей, возбуждено 94 уголовных дела, сообщил в пятницу журналистам прокурор региона Николай Хабаров.

В январе 2021 года сообщалось, что в органы правопорядка КБР обратились сотни жителей региона с заявлениями на действия мошенников. Граждан привлекали в финансовую пирамиду через соцсети, призывая вкладывать деньги в некий инвестиционный проект под 60-100% в месяц. Деньги перечислялись на банковские карты десятками тысяч рублей, но потом не возвращались: обещанные проценты не выплачивались, вложенные средства также были утрачены.

В результате проведенных проверок следственным управлением МВД были возбуждены уголовные дела по статьям 159 ("Мошенничество") и ч. 2 ст. 172.2 ("Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества") УК РФ.

"По делу о пирамиде только в нашей республике возбуждено 40 уголовных дел, от следственного департамента МВД России получено еще 54 дела, возбужденных в 15 регионах России. Предварительно причиненный членами ОПГ ущерб по всем 94 делам составляет 911,7 млн рублей", - рассказал Хабаров в ходе пресс-конференции.

Он пояснил, что уголовное преследование осуществляется в отношении 20 фигурантов - жителей республики (в основном девушки, но есть и мужчины), два фигуранта находятся в федеральном розыске. "15 фигурантов находились под стражей, часть из них были освобождены, в том числе не нашим судом - пятым кассационным судом в Ессентуках по жалобам адвокатов", - добавил прокурор.

По данным Хабарова, по делу потерпевшими на данный момент являются 2 860 заявителей, а ущерб не будет возмещен. "Ущерб этот далеко не будет возмещен, хотя мы арестовываем и дорогие машины у наших девушек, местных жительниц. Все это они купили на средства, полученные от граждан. Наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также банковские счета фигурантов на сумму 100 млн рублей, изъято наличными свыше 20 млн рублей и $20 тыс. при обысках, это капля в море. Дело на стадии окончания следствия, но еще активно проводятся выемки, обыски и другие мероприятия", - подчеркнул он.