Суд взыскал с "Эха Москвы" 1 млн рублей по иску предпринимателя Пригожина

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Приморский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с радиостанции "Эхо Москвы" 1 млн рублей, а с писателя Виктора Шендеровича - 100 тыс. рублей по иску предпринимателя Евгения Пригожина о защите чести и достоинства. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга завершил рассмотрение гражданского дела по иску Евгения Пригожина к Виктору Шендеровичу, Алексею Венедиктову, Виталию Рувинскому, Евгению Белогаеву и ЗАО "Эхо Москвы". <...> По итогу суд признал оспариваемые сведения в отношении Евгения Викторовича [Пригожина] недостоверными и порочащими, обязал ответчиков удалить и опровергнуть их, взыскал компенсацию морального вреда с Шендеровича - 100 тыс. рублей, с ЗАО "Эхо Москвы" - 1 млн рублей, а также установил судебную неустойку за неисполнение судебного акта в размере 1 тыс. рублей в день", - сказано в сообщении.

В ходе процесса суд отклонил три ходатайства представителей Шендеровича и Венедиктова об переносе слушаний дела как необоснованные, отмечает пресс-служба "Конкорда".