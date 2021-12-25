Спасатели вылетели на помощь водителям, застрявшим на автозимнике в Якутии

ТАСС, 25 декабря. Оперативная группа спасателей вылетела на помощь водителям 12 грузовиков, которые застряли на автозимнике в Кобяйском районе Якутии, сообщили ТАСС в службе спасения республики.

"Оперативная группа спасателей вылетела", - сказали в службе спасения Якутии.

Спасатели вылетели в 08:30 по местному времени (02:30 мск), они доставят водителям топливо.

24 декабря колонна из 12 грузовых автомашин застряла в снегу при движении по автозимнику. Автомобили находятся в 27-30 км от села Сегян-Кюель, глубина снегового покрова - 1,5 м. Официально автозимник не был открыт.

По данным Якутского гидрометцентра, в поселке Сангар, административном центре Кобяйского района, температура воздуха в настоящий момент составляет минус 45 градусов.