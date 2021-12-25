В центре Москвы двое в медицинских масках похитили у мужчины сумку с 4,7 млн рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Двое неизвестных в медицинских масках похитили у мужчины сумку с более 4,7 млн рублей, телефоном и паспортом. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Информация об уличном грабеже поступила в полицию вечером 24 декабря. "Полицейские, прибыв на место, установили, что у кафе в Кожевническом проезде двое неизвестных в медицинских масках на лицах подбежали к мужчине, толкнув его сзади, похитили сумку, в которой находились 4 млн 760 тыс. рублей, паспорт, сотовый телефон, после чего скрылись", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело (п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ), злоумышленникам может грозить до 12 лет лишения свободы.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что, со слов заявителя, часть денег он забрал несколько дней назад из банковской ячейки. Похищенная сумма предназначалась для покупки антикварного предмета.