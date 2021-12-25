В массовом ДТП под Волгоградом погибли два человека

ВОЛГОГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Массовое ДТП произошло в Новоаннинском районе Волгоградской области, предварительно, погибли два человека. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. По уточненным данным комитета здравоохранения региона, еще четверо пострадали.

"Погибли два человека, пострадали четверо. Трое пострадавших - водители двух легковых автомобилей и водитель большегруза - доставляются в Михайловскую ЦРБ. Пассажир легкового автомобиля, это мужчина, получил ушиб коленного сустава, отказался от госпитализации", - сказали в комитете.

Ранее сообщалось, что в Новоаннинском районе столкнулись более шести автомобилей. По предварительным данным, автомобиль Infiniti на скользком участке занесло, он выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с большегрузом. В Infiniti погибли два пассажира, водитель в критическом состоянии.

ДТП произошло на трассе между между Бударино и Новоаннинском, на место происшествия выезжали три бригады скорой медицинской помощи, добавили в комитете.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, массовому ДТП способствовали сложные погодные условия, на участке федеральной автодороги Р-22 "Каспий" от Михайловского района в московском направлении сейчас видимость из-за метели не превышает 15 м.

В связи с резким ухудшением погодных условий на федеральные трассы направлены дополнительные экипажи ГИБДД. Ведомство вводит ограничения на движение по федеральным автодорогам на участках со сложной обстановкой на московском и камышинском направлениях. Фуры выводят в отстойники и на стоянки. Участников дорожного движения призывают по возможности воздержаться от использования личного транспорта и отказаться от поездок на дальние расстояния, необходимо отказаться от обгонов и рискованных маневров, добавили в пресс-службе ведомства.