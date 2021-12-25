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Несколько ДТП произошло на трассе М-5 в Подмосковье из-за непогоды

Пострадавших нет

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Несколько ДТП произошло на трассе М-5 "Урал" в Московской области в результате непогоды, пострадавших нет. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции.

"В 10:00 на трассе М-5 "Урал" из-за плохих погодных условий произошло несколько ДТП. На 37-м км данного участка дороги [произошло] два ДТП, в котором приняло участие четыре легковых автомобиля, а также на 38-м км два ДТП, в котором приняло участие три автомобиля", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как добавили в ГУ МВД, пять столкновений, в каждом из которых приняли участие по две машины, произошло на 109-м км трассы. Пострадавших нет.

Накануне в ГУ МЧС России по Московской области предупредили о метели, которая может продлиться всю субботу.

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