Движение закрыли на трассе А-108 в Подмосковье из-за происшествия на железной дороге

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Движение перекрыто на двух участках трасс из-за происшествий на железной дороге в Подмосковье. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 504-м км трассы А-108 возле села Новопетровское полностью закрыто движение транспорта из-за товарного поезда, вставшего на переезде по техническим причинам", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в главке добавили, что на переезде возле станции "Подосинки" Орехово-Зуевского городского округа произошло столкновение легкового автомобиля "Хендэ" и товарного поезда. "Движение на данном участке в связи с ДТП затруднено", - отметили в пресс-службе, подчеркнув, что пострадавших в ДТП нет.