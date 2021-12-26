В Приморье создали оперативный штаб на период аномальных холодов

ТАСС, 26 декабря.. Оперативный штаб под председательством министра энергетики и газоснабжения региона Андрея Леонтьева создалин в Приморье из-за аномальных для этого времени года холодов для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В Приморье на базе АО "ДРСК" создан оперативный штаб под председательством министра энергетики и газоснабжения региона. Цель штаба - координация и максимально быстрое реагирование на аварийные ситуации на энергообъектах края", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за последние сутки в муниципалитетах Приморья фиксировались отключения от электричества. Так, аварийные ситуации возникали в Находкинском городском округе, Большом Камне, Владивостоке, Надеждинском, Партизанском, Хасанском районах. Большинство отключений оперативно устранялись аварийными бригадами. Чаще всего технологические нарушения были связаны с возросшей нагрузкой на сети из-за низких температур. По информации пресс-службы, без света остаются примерно 850 человек в Шкотовском районе, их электроснабжение планируют восстановить этой ночью.

21 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за аномально холодной погоды с температурой воздуха ниже 40 градусов.