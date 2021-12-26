Более 30 автомобилей застряли на трассе М-5 в Башкирии из-за непогоды

ТАСС, 26 декабря. Более 30 грузовых и легковых автомобилей застряли на трассе М-5 в Башкирии. На месте работают дорожные службы, сообщает в воскресенье пресс-служба Госкомитета республики по ЧС.

"По оперативным данным, на трассе М-5 на участке дорог м/у н. п. Серафимовский и Николаевка Туймазинского района в снежный плен попало 33 автомобиля: как легковых, так и грузовых", - говорится в сообщении.

На месте работают дорожные службы. Ситуация находится на контроле. "На данный момент на перекресток прибыли два "Камаза" с ковшами, из города Туймазы, пошли в сторону н. п. Серафимовский к стоящему поперек дороги большегрузу", - говорится в сообщении.

Возле АЗС заработал кемпинг, где предусмотрены обогрев и горячая еда.