Затор из 20 машин образовался на трассе в Самарской области из-за метели

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Затор из 20 машин, в которых находятся 27 человек, в том числе шесть детей, образовался на трассе в районе населенного пункта Первокоммунарский в Самарской области. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о заторе с 100 км по 140 км федеральной автодороги М-5 "Урал" из-за метели, видимости 500-1000 м и ветра до 27 м/с поступила накануне. "По предварительной информации, на месте затора находится 20 автомобилей и 27 человек, в том числе шесть детей. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Всего для ликвидации последствий привлечено 36 человек личного состава и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек и семь единиц техники. На помощь специалистам поисково-спасательной службы Самарской области из пункта постоянной дислокации выдвинулась колонна из пяти единиц специализированной техники и восьми человек личного состава Волжского спасательного центра МЧС России. Также в готовности находятся аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Самарской области, мобильные пункты обогрева.