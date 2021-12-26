В Саратове при столкновении двух автомобилей пострадали четверо детей

ТАСС, 26 декабря. Четверо детей пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Саратове. Об этом сообщили в ГИБДД города.

"По предварительным данным, в 10:15 на ул. Новоузенская, не доезжая лагеря Березка, произошло столкновение двух автомобилей - Volkswagen и LADA Kalina, - говорится в сообщении.

В результате ДТП в лечебное учреждение доставлены четверо несовершеннолетних детей. Пассажиры LADA Kalina - девочка семи лет и мальчик 10 лет, и пассажиры Volkswagen - две девятилетние девочки.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.