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При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли три человека

Еще два пострадали

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Три человека, включая ребенка, погибли при пожаре в частном доме в подмосковной Ивантеевке, еще два человека пострадали, один из них ребенок. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Ночью в Ивантеевке на улице Милицейской произошел пожар в дачном доме. Женщина и семилетний ребенок получили ожоги и выжили, еще трое людей погибли, в том числе трехлетний ребенок", - рассказал собеседник агентства.

Пожар был такой силы, что от одного из погибших нашли только фрагменты тела. Дом горел по всей площади.

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