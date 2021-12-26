В Москве у мужчины с банковского счета украли 2,8 млн рублей под предлогом торгов на бирже

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Неизвестный украл у мужчины с банковского счета более 2,8 млн рублей под предлогом участия в торгах на биржевой торговой интернет-платформе. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"24 декабря в полицию обратился 42-летний мужчина, который заявил о краже денег с банковского счета. Установлено, что неизвестный под предлогом участия в торгах на биржевой торговой интернет-платформе, убедил заявителя предоставить ему доступ к личному аккаунту на данной интернет-платформе, после чего со счета были списаны расчетные средства - 2 млн 804 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).