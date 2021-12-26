{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве у мужчины с банковского счета украли 2,8 млн рублей под предлогом торгов на бирже

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Неизвестный украл у мужчины с банковского счета более 2,8 млн рублей под предлогом участия в торгах на биржевой торговой интернет-платформе. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"24 декабря в полицию обратился 42-летний мужчина, который заявил о краже денег с банковского счета. Установлено, что неизвестный под предлогом участия в торгах на биржевой торговой интернет-платформе, убедил заявителя предоставить ему доступ к личному аккаунту на данной интернет-платформе, после чего со счета были списаны расчетные средства - 2 млн 804 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Теги
Россия
СМИ: при взрыве на фабрике в Индии погибли шесть человек
По данным телеканала NDTV, еще шесть человек получили ранения
Читать полностью