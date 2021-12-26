В Оренбургской области фура заблокировала движение по трассе

ТАСС, 26 декабря. Большегрузный автомобиль заблокировал движение на трассе в Оренбургской области. В заторе оказались, по оперативным данным, до 70 человек. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

"Сегодня в Бузулукском районе в районе села Алдаркино при движении по трассе большегрузный автомобиль не осилил крутой подъем на скользкой заснеженной дороге. В результате фура заблокировала движение в обе стороны. Образовался затор, в котором оказались, по предварительным данным, около 50-70 человек (информация оперативная, подлежит уточнению)", - сообщает пресс-служба.

На место выехали расчеты 10 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Оренбургской области. "Удалось организовать движение по одной полосе, тем самым легковые автомобили смогли самостоятельно покинуть место происшествия. В данный момент силами сотрудников МЧС продолжаются работы по оказанию помощи водителям большегрузных автомобилей", - сообщает пресс-служба.

В результате происшествия пострадавших нет. На месте развернут подвижный пункт обогрева.