Склад загорелся на площади 1,5 тыс. кв. м в Подольске

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Склад с сантехникой загорелся на площади 1,5 тыс. кв. м в Подольске, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Подольске на улице Промышленной загорелся склад с сантехникой. Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарные локализовали возгорание.

"В 12:50 мск пожар локализован, угроза распространения снята. К ликвидации пожара привлечено порядка 60 человек и 17 единиц техники", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.