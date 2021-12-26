Бывший гендиректор "Ростовводоканала" помещен под домашний арест по делу о мошенничестве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 декабря. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону отправил под домашний арест до 24 февраля бывшего гендиректора АО "Ростовводоканал" Дмитрия Кубрака, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Кубрака Дмитрия, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по 24 февраля включительно", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что Кубрак обвиняется органами предварительного следствия по двум эпизодам мошенничества - хищении 1,1 млн рублей и 1,4 млн рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.