ТАСС, 26 декабря. Еще одно массовое ДТП произошло на трассе Уфа - Оренбург в Башкирии, столкнулись 11 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

"Сегодня в Мелеузовском районе зарегистрировано ДТП с участием одиннадцати автомобилей. Авария произошла на 191-м км федеральной трассы Уфа - Оренбург. По предварительном данным, столкнулись попутные одиннадцать автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. "На месте происшествия работает полиция и другие службы. Известно, что участники аварии направлялись в Уфу со стороны Оренбурга", - сообщает пресс-служба.

В воскресенье в Кармаскалинском районе на трассе Р-240 на 49-м км произошло массовое ДТП. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, участниками стали 22 автотранспортных средства, из них 4 грузовых. В свою очередь в прокуратуре республики сообщили, что в ДТП попали более 30 автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, пятеро пострадавших доставлены в больницу.