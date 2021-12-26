В ДТП в Нижегородской области погибли три человека

ТАСС, 26 декабря. Столкновение трех автомобилей в Кстовском районе Нижегородской области привело к гибели трех человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на странице в Instagram.

"В результате происшествия погибли три человека, в том числе двое детей - девочки семи и 10 лет. Смерть произошла на месте до приезда бригад скорой медицинской помощи. Других пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ДТП работают бригады скорой медицинской помощи Кстовской ЦРБ и медицины катастроф.