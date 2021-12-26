В Москве пьяный пассажир напал на полицейского в переходе метро

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Пьяный мужчина в ответ на замечание со стороны полицейского в переходе столичного метрополитена ударил сотрудника и был задержан, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня в переходе между станциями "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина" в 12:10 сотрудник полиции сделал замечание гражданину, который грубо нарушал общественный порядок. Гражданин в ответ ударил полицейского, после чего был задержан. Его отправят на медосвидетельствование для установления состояния опьянения", - рассказали в ведомстве.

Полицейский не пострадал. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что полицейский сделал мужчине замечание из-за того, что тот решил справить свои естественные физиологические потребности в переходе. Задержанный оказался приезжим из Удмуртии.

На него составили административные материалы. Собранные материалы передадут в СК, который уже будет решать, возбуждать ли уголовное дело из-за нападения на полицейского.