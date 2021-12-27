В Мособлсуде огласят приговор фигурантам дела об убийстве экс-спенцазовца ГРУ Белянкина

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Мособлсуд огласит приговор обвиняемым в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Оглашение приговора в Московском областном суде в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении обвиняемых в убийстве и хулиганстве запланировано на 12:00 мск", - сказала собеседница агентства.

Процесс по делу об убийстве начался в Мособлсуде в декабре 2020 года. В зависимости от роли и степени участия фигурантам инкриминируются преступления по статьям УК РФ "Убийство", "Покушение на убийство" и "Хулиганство". По словам защитников, обвиняемые сочувствуют родственникам погибшего, сожалеют о его гибели и считают, что произошедшее с ними в тот день - "цепочка трагических событий". Никто из фигурантов вину не признает.

Гособвинение во время прений сторон запросило для девятерых участников массовой драки в Красногорском районе Подмосковья, где летом 2019 года убили Белянкина, сроки от шести до 22 лет колонии. Его отец Алексей Белянкин настаивает, что обвиняемым в убийстве его сына "необходимо назначить более суровое наказание".

Кроме того, во время рассмотрения дела в суде допросили потерпевших, которыми признали отца Белянкина и еще двоих мужчин.

История дела

В ночь на 2 июня 2019 года бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин пытался разнять дерущихся у бара на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе. В результате драки Белянкина смертельно ранили в область сердца и умер в течение нескольких минут, еще одного мужчину тяжело ранили в живот. СК возбудил дело по фактам убийства, причинения телесных повреждений и хулиганства. В кратчайшие сроки установили 11 фигурантов, девять из которых находятся под стражей. В рамках уголовного дела арестованы и содержатся в СИЗО Артур Акобян, Сергей Ходжоян, братья Гамлет и Грант Айрапетяны, гендиректор строительной компании Давид Егиазарян, Сурен Маркосян, управляющий магазином Рудик Манукян и граждане Армении Саак Саакян и бармен Нарек Степанян.

Кроме того, по делу объявили в розыск Оганеса Айрапетяна, единственного из фигурантов, признавшего вину в убийстве, ссылаясь на состояние аффекта и самооборону, но скрывшегося от следствия. Еще один объявленный в розыск фигурант - владелец бара "Бир хаус" (где начался конфликт) Гурген Агаян - явился в правоохранительные органы Армении, его там арестовали, а спустя 40 дней отпустили из СИЗО. Им двоим заочно предъявили обвинения, дела в отношении них выделили в отдельное производство. Однако, как установило следствие, именно безработный Ходжоян нанес удар ножом одному из потерпевших, а также убил Белянкина, "пытавшегося пресечь нарушение общественного порядка и применение насилия в отношении потерпевших". Трем братьям Айрапетянам и Ходжояну следствие предъявило обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Остальным семерым фигурантам инкриминируют хулиганство.