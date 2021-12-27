Эксперты зафиксировали продвижение природных пожаров на север Сибири

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Эксперты фиксируют рост числа природных пожаров в арктической зоне Сибири в 2,5 раза во второй декаде XXI века, а также их продвижение на север. Об этом сообщил ТАСС директор Восточного центра государственного планирования Михаил Кузнецов.

По заданию Минвостокразвития ФАНУ "Востокгосплан" подготовил два больших исследования по климатической проблематике. Многочисленными натурными исследованиями установлены разнообразные трансформации растительного покрова на фоне изменения климатической ситуации. Наиболее значимые изменения происходят в тундровой зоне, которая постепенно осваивается кустарниками и деревьями.

"В арктической зоне Сибири происходит рост площадей выжженных лесных участков (гарей). Во второй декаде этого столетия число пожаров возросло в 2,5 раза по сравнению с первой декадой. Граница распространения пожаров продвигается на север, достигнув в настоящее время побережья Ледовитого океана на отдельных участках арктической зоны. Это как раз то, что мы наблюдали этим летом во время разрушительных пожаров в Якутии", - сказал Кузнецов.

Географическая широта возникновения пожаров, а также площади пожаров коррелируют со средней летней температурой воздуха. "Экстремальные пожары синхронизированы с волнами тепла. Одним из последствий усиливающейся горимости в арктической зоне является возрастание потенциальной угрозы ущерба объектам инфраструктуры", - считает собеседник агентства.

По его словам, очень сложная ситуация складывается с изменениями, происходящими с заболоченной местностью и многочисленными озерами, трансформации здесь приводят к увеличению заболачивания, с одной стороны, и к осушению озер, с другой. В некоторых случаях относительно пологие участки котловин бывших озер могут быть использованы для посадок сельхозкультур, считают эксперты.