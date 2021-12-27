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Суд в Благовещенске продлил арест замглавы ЦЭНКИ, обвиняемого в мошенничестве

Он останется под стражей до 20 февраля

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Благовещенский городской суд продлил до 20 февраля срок ареста заместителю генерального директора АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) по экономике и финансам Марату Арустамову. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Благовещенский городской суд продлил арест заместителю генерального директора АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" Арустамову М. А. до 20 февраля", - сказали ТАСС в суде.

Арустамов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Уголовное дело, по которому он задержан, возбуждено в том числе в результате проверки службы внутреннего аудита Роскосмоса. Предварительно, задержание связано с контрактом на строительство жилищного комплекса, объектов социального и культурно-бытового обеспечения на территории космодрома Восточный ЗАТО Циолковский.

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