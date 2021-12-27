СК завершил расследование дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет завершил следственные действия по уголовному делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщила в понедельник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности ГСУ СК по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей столицы в возрасте от 19 лет до 21 года, обвиняемых в покушении на убийство (в том числе малолетнего) по предварительному сговору из хулиганских побуждений. В отношении одного фигуранта из-за его психического состояния здоровья уголовное дело выделено в отдельное производство", - сказала она. Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса о его передаче в суд.

По данным СК, вечером 4 ноября несколько человек вблизи жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и избили их. Кроме того, жизни и здоровью ребенка действиями нападавших была создана угроза. В рамках расследования было допрошено более 50 свидетелей, проведена экспертиза холодного оружия, комплексные психолого-психиатрические и иные судебные экспертизы.