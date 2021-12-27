Движение затруднено в Люберцах из-за столкновения семи автомобилей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Столкновение семи автомобилей произошло на улице Энергетиков в подмосковных Люберцах, движение автотранспорта там затруднено. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 13:30 мск на улице Энергетиков в Люберцах произошло попутное столкновения семи автомобилей. В настоящее время движение автотранспорта затруднено. Пострадавших в результате ДТП нет", - сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.