В Приморье произошло ДТП с шестью автомобилями

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Столкновение шести автомобилей произошло в Надеждинском районе Приморского края. Один человек направлен на амбулаторное лечение, сообщается на сайте территориального управления МВД.

"В дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 715-м км автодороги А-370 "Уссури". <…> В результате дорожно-транспортного происшествия с участием шести автомашин пострадал мужчина, управлявший Hino Ranger. Ему назначено амбулаторное лечение. Его водительский стаж составляет 21 год. В 2021 году мужчину дважды привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 48-летний водитель среднетоннажного грузовика Hino Ranger не обеспечил техническую исправность транспортного средства, в результате чего не сработала тормозная система. Произошло столкновение с автомобилем Toyota Prius. После этого грузовик столкнулся с Nissan Vanette, далее - с Nissan X-Trail и, продолжая движение, - с Volvo FH. По инерции водитель Nissan X-Trail совершил столкновение с легковым автомобилем Toyota Prius и далее - с грузовиком Volvo FH. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначено проведение ряда исследований.