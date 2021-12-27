Три человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями в Удмуртии

ТАСС, 27 декабря. Пять машин попали в аварию на трассе в Удмуртии, пострадали три человека, сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

"27 декабря в 15:50 [14:50 мск] на 35-м км автодороги "Обход г. Ижевска" Завьяловского района Удмуртии (около д. Новая Вожойка) водитель автомобиля Toyota - женщина 1986 года рождения, при движении со стороны Бодьинского тракта в сторону Нылгинского тракта, по предварительным данным, при завершении обгона двух грузовых машин Renault и Scania не справилась с управлением" - сказали в пресс-службе.

После этого Toyota занесло и она столкнулась со встречными ВАЗ-2121 и Kia, а затем с попутными грузовиками Renault и Scania. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили три человека, детей среди них нет.